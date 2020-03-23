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Девятилетняя россиянка Вероника Истомина прошла в финал конкурса талантов Talent Suomi в Финляндии

В финальную часть популярного конкурса талантов Финляндии Talent Suomi вошла девятилетняя девочка из России Вероника Истомина. Трансляцию шоу ведет местный телеканал MTV3.

Известно, что юная россиянка вместе с родителями уехала из Санкт-Петербурга два года назад, перебравшись в финский город Лахти. Во время жизни в РФ она занималась вокалом в музыкальной школе Выборгского района Северной столицы, а также была участницей филиала ансамбля “Непоседы”. В Финляндии Истомина развивала свой талант с педагогом по вокалу. Вскоре она взяла серебро на детском вокальном конкурсе и ей порекомендовали попробовать свои силы на Talent Suomi. Юная исполнительница легко осилила отборочный тур, транслируемый в прайм-тайм на MTV3. Вскоре Истомина оказалась в финале проекта, он будет показан зрителю 5 апреля.

Вероника Истомина призналась, что мечтает о карьере профессиональной певицы, чтобы выступать в разных странах и дарить людям счастье.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 02:00

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