"Мне все равно на дешевый выпендреж": Сын Алены Водонаевой раскритиковал ее образ для съемки
Эпатажная светская львица, одна из самых ярких участниц и звезда проекта "Дом-2" Алена Водонаева на своей странице в Instagram разместила забавное видео с участием ее сына Богдана. Наследник назвал наряд матери дешевым выпендрежем и отметил, что ему на это все равно.
Алена Водонаева рассказала, что из-за судебных разбирательств касательно ее высказываний о "быдле и маткапитале" она не смогла отметить день 8 марта. По этому поводу звезда решила позже устроить съемку с большим букетом цветов, где присутствовал и ее сын Богдан. В кадре эпатажная светская львица появилась в розовом костюме и водолазке.
Во время позирования для съемки Алена Водонаева спросила у сына, красиво ли она выглядит. . «Да, но многим людям, как и мне, просто фиолетово на дешевый выпендреж», — ответил за кадром Богдан. Для Алены Водонаевой подобные слова оказались неожиданностью, но она не растерялась и ответила, что выпендривается для себя, а не для других.
Алена Водонаева рассказала, что из-за судебных разбирательств касательно ее высказываний о "быдле и маткапитале" она не смогла отметить день 8 марта. По этому поводу звезда решила позже устроить съемку с большим букетом цветов, где присутствовал и ее сын Богдан. В кадре эпатажная светская львица появилась в розовом костюме и водолазке.
Во время позирования для съемки Алена Водонаева спросила у сына, красиво ли она выглядит. . «Да, но многим людям, как и мне, просто фиолетово на дешевый выпендреж», — ответил за кадром Богдан. Для Алены Водонаевой подобные слова оказались неожиданностью, но она не растерялась и ответила, что выпендривается для себя, а не для других.