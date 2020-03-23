Инфекционист Георгий Викулов назвал самый безопасный во время пандемии коронавируса транспорт
Руководитель Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций врач иммунолог-инфекционист Георгий Викулов назвал транспорт, который является самым безопасным во время пандемии коронавируса. Речь идет о личном автомобиле, где контакты с чужими людьми сведены до минимума.
Медик напомнил, что коронавирусная инфекция главным образом передается воздушно-капельным путем. Также ее можно подхватить через поверхности, на которых оказался патоген. В связи с этим врач инфекционист не рекомендует пользоваться общественными видами транспорта, на которых перемещается большое количество людей. В таких местах высок шанс дотронуться до зараженного предмета, а значит, возрастает угроза подхватить коронавирус. По этой причине самым безопасным является личный автомобиль. За ним следует такси. При этом доктор призывает не устраивать панику.
Наземные виды транспорта обрабатываются специальными средствами, в метро вводятся в действие системы тепловизоров и фильтрации, а также камеры слежения. К тому же граждане и работодатели откликнулись на призывы властей сократить контакты и самоизолироваться. Многие перешли на удаленную работу и находятся дома, а учебные учреждения переведены на дистанционные формы обучения. Эти меры сократили количество пассажиров в метро примерно на треть.
Медик напомнил, что коронавирусная инфекция главным образом передается воздушно-капельным путем. Также ее можно подхватить через поверхности, на которых оказался патоген. В связи с этим врач инфекционист не рекомендует пользоваться общественными видами транспорта, на которых перемещается большое количество людей. В таких местах высок шанс дотронуться до зараженного предмета, а значит, возрастает угроза подхватить коронавирус. По этой причине самым безопасным является личный автомобиль. За ним следует такси. При этом доктор призывает не устраивать панику.
Наземные виды транспорта обрабатываются специальными средствами, в метро вводятся в действие системы тепловизоров и фильтрации, а также камеры слежения. К тому же граждане и работодатели откликнулись на призывы властей сократить контакты и самоизолироваться. Многие перешли на удаленную работу и находятся дома, а учебные учреждения переведены на дистанционные формы обучения. Эти меры сократили количество пассажиров в метро примерно на треть.
Общество
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 01:00