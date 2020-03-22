Участник проекта "Дом-2" Денис Мокроусов назвал Дмитрия Дмитренко "чмом"
На протяжении нескольких дней Алена Рапунцель крайне недовольна своим возлюбленным. После ссоры молодая мамочка даже настояла, чтобы Денис Мокроусов пожил в мужской спальне, однако помирить пару вызвался Дмитрий Дмитренко. В итоге мужчина сделал только хуже, а избранник Рапунцель-младшей назвал его "чмом".
После ссоры Алена Рапунцель, видимо, рассказала обо всем родственникам, а Дмитрий Дмитренко поспешил помочь сестре своей жены Ольги Рапунцель и вызвал Дениса Мокроусова на разговор. Тем не менее, ни к чему хорошему эти действия не привели. В итоге участники проекта "Дом-2" поссорились, Дмитренко дал понять избраннику Савкиной, что не считает его частью их большой семьи.
В ответ Денис Мокроусов только отметил, что Дмитренко - "чмо", а вот потасовки, как ожидалось бы в данных обстоятельствах, между ними не произошло.
После ссоры Алена Рапунцель, видимо, рассказала обо всем родственникам, а Дмитрий Дмитренко поспешил помочь сестре своей жены Ольги Рапунцель и вызвал Дениса Мокроусова на разговор. Тем не менее, ни к чему хорошему эти действия не привели. В итоге участники проекта "Дом-2" поссорились, Дмитренко дал понять избраннику Савкиной, что не считает его частью их большой семьи.
В ответ Денис Мокроусов только отметил, что Дмитренко - "чмо", а вот потасовки, как ожидалось бы в данных обстоятельствах, между ними не произошло.