Ксения Собчак и Константин Богомолов устроили "интимные ласки" в дорогом ресторане
Эпатажная телеведущая Ксения Собчак обнародовала на своей странице в Instagram новое видео, которым шокировала своих поклонников. Как оказалось, звезда проекта "Дом-2" вместе с возлюбленным Константином Богомоловым устроили в дорогом ресторане "интимные ласки".
На кадрах обнародованного Ксенией Собчак видео она и ее супруг сидят за столом ресторана. При этом ведущая не забыла указать, что они слышали об апокалипсисе, но решили встретить его достойно, помыв предварительно руки и заказав гречку. Также на кадрах режиссер медленно расстегивает блузу знаменитости, а затем слегка гладит ее по верху груди.
Подобные действия многих шокировали, как фанаты, так и хейтеры указали, что светской львице не стоит таким делиться, ведь "интимные вещи" предназначены только для влюбленных. Тем не менее, эпатажная звезда, как и ранее, не обращает внимания на критику в свою сторону.
На кадрах обнародованного Ксенией Собчак видео она и ее супруг сидят за столом ресторана. При этом ведущая не забыла указать, что они слышали об апокалипсисе, но решили встретить его достойно, помыв предварительно руки и заказав гречку. Также на кадрах режиссер медленно расстегивает блузу знаменитости, а затем слегка гладит ее по верху груди.
Подобные действия многих шокировали, как фанаты, так и хейтеры указали, что светской львице не стоит таким делиться, ведь "интимные вещи" предназначены только для влюбленных. Тем не менее, эпатажная звезда, как и ранее, не обращает внимания на критику в свою сторону.