Ксения Собчак и Константин Богомолов устроили "интимные ласки" в дорогом ресторане





На кадрах обнародованного Ксенией Собчак видео она и ее супруг сидят за столом ресторана. При этом ведущая не забыла указать, что они слышали об апокалипсисе, но решили встретить его достойно, помыв предварительно руки и заказав гречку. Также на кадрах режиссер медленно расстегивает блузу знаменитости, а затем слегка гладит ее по верху груди.Подобные действия многих шокировали, как фанаты, так и хейтеры указали, что светской львице не стоит таким делиться, ведь "интимные вещи" предназначены только для влюбленных. Тем не менее, эпатажная звезда, как и ранее, не обращает внимания на критику в свою сторону.