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В Испании россиянка и ее возлюбленный решили пережидать пандемию коронавируса в землянке

Проживающая в Испании россиянка вместе с возлюбленным перуанцем бежала из Мадрида, чтобы переждать бушующую во всем мире пандемию коронавируса в землянке. Пара отправилась в горы, которые расположены поблизости города.

По данным издания Ultima Hora, 32-летняя особа со своим 43-летним избранником выкопали землянку, где планировали жить до снятия карантина, однако спустя несколько дней мужчина обратился за помощью к спасателям. Он сообщил, что у его спутницы постоянно кружится голова, и она не может ходить. Сотрудники службы спасения нашли беглецов под ветками, замерзшими и голодными.

Как оказалось, пара, отправляясь жить в землянку, забыла взять с собой теплую одежду и провизию. Медики диагностировали у пострадавших гипотермию. В настоящее время жизни и здоровью россиянки и перуанца ничто не угрожает.

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Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 00:00

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