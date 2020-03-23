В Испании россиянка и ее возлюбленный решили пережидать пандемию коронавируса в землянке





По данным издания Ultima Hora, 32-летняя особа со своим 43-летним избранником выкопали землянку, где планировали жить до снятия карантина, однако спустя несколько дней мужчина обратился за помощью к спасателям. Он сообщил, что у его спутницы постоянно кружится голова, и она не может ходить. Сотрудники службы спасения нашли беглецов под ветками, замерзшими и голодными.Как оказалось, пара, отправляясь жить в землянку, забыла взять с собой теплую одежду и провизию. Медики диагностировали у пострадавших гипотермию. В настоящее время жизни и здоровью россиянки и перуанца ничто не угрожает.