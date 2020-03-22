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Психологи выяснили, с чем сталкиваются пожилые люди после выхода на пенсию

Психологи рассказали, с чем сталкиваются пожилые люди после выхода на пенсию. Некоторые граждане не готовы менять свою жизнь и увольняться с работы.

Большинство пар из-за насыщенного рабочего графика и домашних дел могут быть вместе только по выходным и вечером, поэтому забывают, что значит проводить все время вместе. Первое время после выхода на пенсию может оказаться непростым для супругов, поскольку им заново придется привыкнуть друг к другу и пережить так называемую “притирку”. Ситуация может усугубиться, если в квартире проживают дети или она не располагает свободным местом для комфортного уединения.

Некоторые люди старшего возраста сталкиваются с предпенсионным кризисом, когда считают, что лучше годы позади, а впереди остается лишь старость. Психологи советуют думать только об открывающихся возможностях и находить плюсы в собственном возрасте. Несмотря на то, что позволить себе путешествия сможет не каждый пенсионер, граждане могут заняться другими не менее интересными делами. Например, можно научиться вести собственный блог в интернете, а также пройти курсы, на которые давно не хватало времени. Современные пенсионеры могут уделять достаточно времени на хобби и влиться в “продвинутое” общество, не взваливая на себя обязательства по уходу за внуками. Специалисты советуют научиться делать все для себя, поскольку большинство пожилых граждан, посвящая себя работе, не умеют жить без определенного графика.

Иногда люди, вышедшие на пенсию, сталкиваются с материальными проблемами. Эксперты советуют предусмотреть дополнительный заработок, например, сдавать в аренду квартиру, получать процент от крупной суммы в банке или иметь подработку.

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Общество / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:50

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