У Пласидо Доминго обнаружили коронавирус
Пласидо Доминго разместил на Facebook новую публикацию. В ней испанский оперный артист сообщил поклонникам, что у него обнаружили коронавирус.
Как отметил певец в обращении к фолловерам, он считает своим долгом поделиться с ними данной новостью. По словам 78-летнего Пласидо Доминго, результаты проведенного теста на COVID-19 оказались положительными. Испания является 2-й страной по числу заразившихся коронавирусом в Европе. Некоторое время назад председатель правительства Педро Санчес сообщил о решении продлить на территории государства режим повышенной готовности еще на 15 дней, чтобы сдержать распространение недуга. За последние 24 часа вирус унес жизни почти 400 жителей страны.
Вспышка болезни была зафиксирована в конце декабря прошлого года в КНР. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией.
Как отметил певец в обращении к фолловерам, он считает своим долгом поделиться с ними данной новостью. По словам 78-летнего Пласидо Доминго, результаты проведенного теста на COVID-19 оказались положительными. Испания является 2-й страной по числу заразившихся коронавирусом в Европе. Некоторое время назад председатель правительства Педро Санчес сообщил о решении продлить на территории государства режим повышенной готовности еще на 15 дней, чтобы сдержать распространение недуга. За последние 24 часа вирус унес жизни почти 400 жителей страны.
Вспышка болезни была зафиксирована в конце декабря прошлого года в КНР. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией.