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Музыкальное шоу «Голос. Дети» могут закрыть из-за коронавируса

Во всем мире из-за короновируса отменили множество запланированных мероприятий. В России из-за пандемии также могут закрыть музыкальное шоу «Голос.Дети», выпуски которого пока выходят в эфир.

Музыкальное шоу «Голос. Дети» могут закрыть из-за коронавируса


Люди, которые сидят дома на вынужденном карантине, отдают предпочтение не интернет-каналам, а телевизору. Растут рейтинги каналов, поэтому многие шоу пока выходят в эфир. Многие участники «Голос.Дети» прилетали в РФ на время съемок, так как проект является интернациональным, но сейчас границы с другими странами закрыты и нет авиасообщения. Ситуацию прокомментировали представители Первого канала. По их словам, «слепые прослушивания», которые сейчас смотрят зрители, были сняты задолго до того, как началась пандемия. Также уже снят этап «поединков» участников музыкального шоу. В эфир они начнут выходить с пятницы, 27 марта. На данный момент все дети, задействованные в проекте, находятся дома.

Вопрос о том, чтобы ужесточать меры самоизоляции, в России пока не стоит. Поэтому, вероятность того, что шоу отменят, очень маленькая. Тем более, большая часть этого сезона «Голос. Дети» отснята и нужно доснять только несколько «прямых» эфиров. Если правила карантина изменятся, то программу будут снимать без зрителей, которые создают массовку.

Съемки «Голос. Дети» перенесли в нескольких странах, среди которых Испания, Бразилия и Бельгия. Всех участников и наставников проекта там отправили на принудительную самоизоляцию.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:37

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