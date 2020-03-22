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The Sun: Коронавирус добрался до Букингемского дворца

Смертельно опасный коронавирус добрался до Букингемского дворца. COVID-19 диагностировали у сотрудника, который находился в резиденции в непосредственной близости с королевой Елизаветой II.
The Sun: Коронавирус добрался до Букингемского дворца

Информация о том, что коронавирус добрался до Букингемского дворца, появилась на страницах британского издания The Sun. Оказалось, что инфекцию выявили у сотрудника до того, как было принято решение, что королева Елизавета II должна отправиться с супругом герцогом Эдинбургским Филиппом на карантин. Авторы публикации отмечают, что заболевший сотрудник мог находиться в окружении 500 людей, поэтому в монаршей резиденции опасаются катастрофических последствий. О том, на какой должности находился заболевший, и имел ли он прямые контакты с представителями королевской семьи, не сообщается. На официальный запрос газеты последовал ответ, что во дворце не намерены комментировать сведения, однако сообщили, что необходимые меры для защиты персонала и других лиц были предприняты своевременно.

Елизавета II вместе с супругом некоторое время назад была вынуждена переехать в Виндзорский замок. Решение отправить королеву на карантин принято с целью защитить пару от пандемии коронавируса.

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Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 20:30

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