Клавишник Bon Jovi Дэвид Брайан заразился коронавирусом

Дэвид Брайан проинформировал поклонников о том, что находится в изоляции из-за подтвержденного диагноза CoVID-19. Оказалось, что 58-летний музыкант болеет уже неделю и с каждым днем его состояние улучшается. Во время лечения он находится на карантине и планирует продолжить его, пока тест не покажет, что он абсолютно здоров. Брайан призвал соотечественников не бояться этой болезни, поскольку она является простым вирусом, “а не чумой”.Артист выразил мнение, что “это скоро закончится”, а также призвал граждан помогать друг другу. В комментариях поклонники Bon Jovi пожелали Дэвиду Брайану быстрого выздоровления.