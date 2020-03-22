Переживания из-за пандемии коронавируса вынудили жителя Израиля вернуть украденный древний артефакт
Переживания из-за пандемии коронавируса вынудили жителя Израиля вернуть украденный им 15 лет назад древний артефакт. Как сообщается, герой этой истории опасается возможного апокалипсиса ,и поэтому решил таким образом очистить себя от греха.
Артефакт представляет собой древнее ядро из национального парка. Мужчина считает, что апокалипсис не заставит себя ждать, а потому решил очистить свою совесть. Он признался, что украл объект, когда был ещё ребёнком. Сейчас герой этой истории уже женат и воспитывает детей. Своему посреднику он рассказал, что все эти годы факт воровства тяжело давил на его сердце. Во время недавней уборки перед Пасхой израильтянин снова обнаружил камень и у него возникло предчувствие конца света, связанное с пандемией коронавируса. Мужчина ощутил, что пришло время очиститься от греха и попросил знакомого вернуть предмет.
По словам доктора Юваль Баруха, трудящегося в Иерусалимском регионе Управления древностей, похожие снаряды использовали для крепостных стен. Специалист предположил, что такие ядра имеют отношение к жестоким битвам между осаждёнными жителями города и римскими войсками в 70 году нашей эры.
Артефакт представляет собой древнее ядро из национального парка. Мужчина считает, что апокалипсис не заставит себя ждать, а потому решил очистить свою совесть. Он признался, что украл объект, когда был ещё ребёнком. Сейчас герой этой истории уже женат и воспитывает детей. Своему посреднику он рассказал, что все эти годы факт воровства тяжело давил на его сердце. Во время недавней уборки перед Пасхой израильтянин снова обнаружил камень и у него возникло предчувствие конца света, связанное с пандемией коронавируса. Мужчина ощутил, что пришло время очиститься от греха и попросил знакомого вернуть предмет.
По словам доктора Юваль Баруха, трудящегося в Иерусалимском регионе Управления древностей, похожие снаряды использовали для крепостных стен. Специалист предположил, что такие ядра имеют отношение к жестоким битвам между осаждёнными жителями города и римскими войсками в 70 году нашей эры.
В мире
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 20:17