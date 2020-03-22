Переживания из-за пандемии коронавируса вынудили жителя Израиля вернуть украденный древний артефакт





Артефакт представляет собой древнее ядро из национального парка. Мужчина считает, что апокалипсис не заставит себя ждать, а потому решил очистить свою совесть. Он признался, что украл объект, когда был ещё ребёнком. Сейчас герой этой истории уже женат и воспитывает детей. Своему посреднику он рассказал, что все эти годы факт воровства тяжело давил на его сердце. Во время недавней уборки перед Пасхой израильтянин снова обнаружил камень и у него возникло предчувствие конца света, связанное с пандемией коронавируса. Мужчина ощутил, что пришло время очиститься от греха и попросил знакомого вернуть предмет.По словам доктора Юваль Баруха, трудящегося в Иерусалимском регионе Управления древностей, похожие снаряды использовали для крепостных стен. Специалист предположил, что такие ядра имеют отношение к жестоким битвам между осаждёнными жителями города и римскими войсками в 70 году нашей эры.