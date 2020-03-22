Выбывший из проекта «Маска» Алексей Глызин рассказал о впечатлениях от участия в шоу





Во время пребывания в программе певец был в костюме Слона. По его словам, сами участники проекта не догадываются о том, кто прячется под остальными масками. Алексей Глызин не расстроился из-за ухода с передачи и отметил, что каждому артисту приходится нелегко, ведь коллеги вынуждены не снимая носить свои костюмы на съёмочной площадке. Даже за кулисами знаменитости не имеют права показывать свои лица. Как отметил исполнитель, он догадывается, под какими образами скрываются некоторые звезды, но не может об этом говорить согласно условиям контракта.Глызин оказался третьим, кто покинул проект, а до него членам жюри удалось рассекретить Стаса Костюшкина, принимавшего участие в шоу в костюме Мороженого. Также разоблачили Вадима Такменева из НТВ – он был в маске Хамелеона. По словам певца, изначально он хотел примерить образ Коня, но из него получился «добрый, обаятельный Слон».В популярной музыкальной передаче под масками скрываются разные представители шоу-бизнеса и политики. Телешоу транслируется на НТВ каждое воскресенье в 20:10.