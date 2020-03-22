Доктор Комаровский показал на видео процесс приготовления антисептика в домашних условиях





Доктор Комаровский в последнее время получает огромное количество вопросов о коронавирусе, на которые старается оперативно отвечать. Среди прочего интернет-пользователи попросили знаменитого врача обнародовать доступный рецепт приготовления антисептика в домашних условиях. Евгений Комаровский просьбу выполнил и показал процесс создания дезинфицирующего средства на видео. В ролике доктор смешал 240 миллилитров медицинского спирта, 15 миллилитров перекиси водорода, 60 миллилитров очищенной воды и 5 миллилитров глицерина.Комаровский подчеркнул, что ингредиенты для этого рецепта есть в каждой аптеке, и стоят они не очень дорого. Самое сложное - отмерять нужное количество компонентов, но здесь можно воспользоваться одноразовым шприцом, где присутствуют специальные деления. Также доктор рассказал, что в качестве антисептика можно использовать любой раствор, в котором содержание спирта превышает 65%.