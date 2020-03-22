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Индийские эксперты озвучили шесть позитивных новостей о коронавирусе

Индийские эксперты дали надежду на то, что COVID-19, охвативший всю планету, не настолько ужасен. Специалисты озвучили шесть позитивных новостей о коронавирусе, распространившемся на более чем 180 государств.

Индийские эксперты озвучили шесть позитивных новостей о коронавирусе


Эксперты призывают обратить внимание, что есть не только плохие новости о COVID-19, но и хорошие. Несмотря на то, что болезнь инфекционная, она характеризуется большой скоростью восстановления пациентов. 103-летняя женщина из Ирана смогла преодолеть коронавирус и ее уже выписали из больницы. В социальных сетях эту пациентку называют «супербабушкой», так как в таком почтенном возрасте ей удалось преодолеть недуг, пугающий всю планету.

Вынужденый карантин также повлиял и на природу многих европейских стран. Например, вода в каналах Венеции очистилась и стала прозрачной. Кроме этого, уровень загрязнения сократился и в других частях Италии, а в каналах плавают лебеди. Итальянцы каждый день в полдень выходят на балконы и поют, поддерживая таким образом местных врачей.

Американские ученые начали испытывать вакцину, которую разработали сотрудники Нацинститута инфекционных заболеваний и аллергии. В эксперименте будут принимать участие 45 здоровых подопытных, возраст которых 18-55 лет. Им дважды введут испытуемый препарат с интервалом 28 суток. Ученые из США протестируют эффективность и безопасность изобретенной вакцины.

В Китае закрыли уже 16-ю больницу, которая была временным прибежищем для людей, заразившихся коронавирусом. Такое решение правительство приняло после того, как сократилось число инфицированных людей в Ухане.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:00

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