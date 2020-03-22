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В Москве охранник не пустил скорую помощь с умирающим пациентом в больницу

В Москве охранник не пустил скорую помощь с умирающим пациентом на территорию больницы через въезд, предназначенный для больных с подозрением на коронавирус. Мужчина заявил, что не хочет быть уволенным, как его сменщик.
В Москве охранник не пустил скорую помощь с умирающим пациентом в больницу

Известно, что инцидент произошел в городской больнице № 52. В карете скорой помощи находился пациент с подозрением на ишемический инсульт. У больного парализовало одну сторону тела, его состояние врачи оценивали как критическое. Ситуация в любую минуту могла стать для мужчины фатальной, однако бдительный охранник заявил, что не пропустит автомобиль, поскольку боится остаться без работы.

Водитель был готов нарушить действующее правило, чтобы сэкономить время, однако сотрудник медицинского учреждения не позволил ему это сделать. Охранник пояснил, что накануне его коллега был уволен за аналогичный проступок.

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Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 19:55

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