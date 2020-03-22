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Лиза Галкина устроила домашний показ мод в клетчатых кюлотах от Стефании Пинягиной

Лиза Галкина во время карантина решила порадовать поклонников домашним показом мод. Наследница звездных родителей примерила клетчатые кюлоты от Стефании Пинягиной.
Лиза Галкина устроила домашний показ мод в клетчатых кюлотах от Стефании Пинягиной

Дочь артистов устроила импровизированное дефиле, а ее отец разместил в Instagram соответствующий сюжет с преображением малышки. В кадре Лиза Галкина запечатлена в клетчатых кюлотах от Стефани Пинягиной, белой футболке и темном жакете. Длинные волосы девочки были заплетены в косу. По гостиной она прошлась как модель с опытом, держа руки в карманах. Ранее наследница Аллы Пугачевой принимала участие в показах мод Галины Юдашкиной, занимающейся выпуском коллекций детских нарядов.

Некоторое время назад 6-летняя Лиза Галкина дала совет фанатам, как уберечь себя от заболеваний во время карантина. Оказалось, что дети представителей российской эстрады в курсе происходящих в мире событий относительно пандемии коронавируса. Во время общения с фолловерами девочка отметила важность мытья рук с мылом. Также юная модница порекомендовала россиянам оставаться дома.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:50

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