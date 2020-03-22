Лиза Галкина устроила домашний показ мод в клетчатых кюлотах от Стефании Пинягиной





Дочь артистов устроила импровизированное дефиле, а ее отец разместил в Instagram соответствующий сюжет с преображением малышки. В кадре Лиза Галкина запечатлена в клетчатых кюлотах от Стефани Пинягиной, белой футболке и темном жакете. Длинные волосы девочки были заплетены в косу. По гостиной она прошлась как модель с опытом, держа руки в карманах. Ранее наследница Аллы Пугачевой принимала участие в показах мод Галины Юдашкиной, занимающейся выпуском коллекций детских нарядов.Некоторое время назад 6-летняя Лиза Галкина дала совет фанатам, как уберечь себя от заболеваний во время карантина. Оказалось, что дети представителей российской эстрады в курсе происходящих в мире событий относительно пандемии коронавируса. Во время общения с фолловерами девочка отметила важность мытья рук с мылом. Также юная модница порекомендовала россиянам оставаться дома.