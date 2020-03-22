Ученые: Употребление одного авокадо в день благоприятно влияет на здоровье сердца





В рамках исследования 45 здоровых людей с лишним весом в возрасте от 21 до 70 лет придерживались одной из выбранных учеными диет. Первая группа имела в рационе минимум жира без авокадо, а вторая и третья придерживались питания средней жирности, но последней добавили авокадо. Существенное снижение уровня холестерина продемонстрировали участники, употребляющие данный фрукт регулярно. В результате эксперимента выяснилось, что наличие в рационе этого продукта способствует снижению уровня “плохого” холестерина. Его высокая концентрация приводит к развитию опасных сердечно-сосудистых заболеваний. При этом авокадо является источником полезных мононенасыщенных жиров, витаминов, минералов, клетчатки и фитостеролов, а полифенолы предотвращают рак и уменьшают риск возникновения сердечных недугов.Анализ крови участников исследования показал уменьшение содержания триглицеридов. Однако ученые предупредили, что авокадо является достаточно калорийным продуктом, поэтому его нужно употреблять в умеренном количестве.