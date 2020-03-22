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Супруг Веры Брежневой Константин Меладзе занимается «ерундой» во время карантина

Вера Брежнева показала поклонникам в Instagram, как ее супруг развлекается во время карантина. По словам Константина Меладзе, он занимается «ерундой».
Супруг Веры Брежневой Константин Меладзе занимается «ерундой» во время карантина

На размещенном в Instagram видеоролике продюсер запечатлен за игрой на пианино, где он наигрывал неизвестную мелодию. Далее поклонники увидели, как Вера Брежнева вмешалась в творческий процесс мужа и поинтересовалась, чем он занят. Музыкант ответил коротко, но с юмором: «Ерундой». После произнесения этой фразы Константин Меладзе рассмеялся вместе с супругой. В комментариях фолловеры предположили, что композитор повел себя скромно, отвечая на вопрос экс-солистки группы «ВИА Гра», а на самом деле он трудится над очередным музыкальным проектом. Многие также оценили чувство юмора знаменитости и его вариант времяпровождения в период карантина.

Из-за пандемии коронавируса на самоизоляции сейчас находятся многие звезды шоу-бизнеса, в том числе Алсу с мужем Яном Абрамовым и детьми. По словам исполнительницы, вынужденный карантин идет ей на пользу, так как артистка навела порядок в детских гардеробах, занялась чтением книг и собралась писать картины.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:37

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