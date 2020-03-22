АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 84.16 USD 78.04
Курс валют на 21.03.2020

Специалисты назвали 5 вредных косметических компонентов для беременных женщин

Во время беременности кожа нуждается в более тщательном уходе. Специалисты назвали 5 вредных косметических компонентов, которые категорически нельзя использовать будущим мамам.

Им нельзя пользоваться эфирными маслами, так как те оказывают непредсказуемое влияние на развивающегося ребёнка. Надпись Essential oils нередко можно встретить в составе сывороток, кремов, бальзамов для тела, шампуней. Часто в косметике находятся ретиноиды. Действие данных активных компонентов способно нарушить и повредить плод. Ментол и камфора приводят к повышению тонуса матки. Именно поэтому стоит быть аккуратнее при выборе блеска, бальзама для губ, антицеллюлитных средств, кремов – если они содержат Mentol, Camphre, есть смысл отказаться от их применения.

Использование гидрохинона, он же Hidroquinone, часто даёт о себе знать в виде стойкого нарушения синтеза меланина. В таком случае вредный компонент, входящий в состав большинства продуктов, призванных бороться с пигментацией, ведёт к образованию пятен. Фруктовые кислоты, которые добавляют в пилинги и тоники, также опасны для беременных женщин. Следствием их применения становятся воспаления, пигментация, повышенная восприимчивость к ультрафиолетовым лучам.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Важно
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 19:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Супруг Веры Брежневой Константин Меладзе занимается «ерундой» во время…
Специалисты назвали 5 вредных косметических компонентов для беременных…
Юлианна Караулова раскритиковала полумеры…
В России за сутки коронавирус обнаружен у 61…
«Для нее не существует прошлого»: Агутин рассказал о секрете семейного счастья с…
Власти РФ ограничат авиасообщение со всеми…
Андрей Малахов из-за вспышки коронавируса снимает шоу без…
Глава Республики Крым предложил следить за больными коронавирусом с помощью специальных…
Отмечающий 59-летие Александр Цекало прошел через три развода и нашел счастье с четвертой…
Ученые выяснили, что суши опасны для здоровья людей из-за большого количества…
Audi получила патент на название R8 Green…
Зарубежные медики рассказали о правилах безопасности при посещении магазинов во время вспышки…
Bugatti представила уникальную коллекцию из 6 моделей…
«Практически не изменилась»: Алсу показала архивный снимок 1995…
"Меган Маркл не понимала, что её ждет": Леди Энн Гленконнер рассказала об ожиданиях…
Медики назвали основные признаки обезвоживания…
Продюсеры популярных сериалов о работе врачей помогают настоящим больницам во время…
Главный дизайнер Bentley оценил внешность нового BMW…
«Мы проводили вместе много времени»: Анна Михалкова не была готова к свадьбе…
Медики рассказали, о чем сигнализируют колебания температуры…
«Толку от них нет»: Врач Ирина Ярцева высказала свое мнение по поводу дизайнерских масок от…
Уникальный Ford Mustang SSP выставили на аукцион в…
Ученые: Некоторые люди могут чувствовать магнитное поле…
Никита Джигурда призвал заниматься “духовной камасутрой” для борьбы со страхом перед…
В Сети назвали 5 вещей в автомобиле, которые больше не нужны…
Ученые рассказали о самых опасных инфекционных болезнях на…
Филипп Киркоров рассказал, как проводит время на…
Названы приложения в AppStore для полезного времяпровождения на…
Просмотреть все новости