Специалисты назвали 5 вредных косметических компонентов для беременных женщин





Им нельзя пользоваться эфирными маслами, так как те оказывают непредсказуемое влияние на развивающегося ребёнка. Надпись Essential oils нередко можно встретить в составе сывороток, кремов, бальзамов для тела, шампуней. Часто в косметике находятся ретиноиды. Действие данных активных компонентов способно нарушить и повредить плод. Ментол и камфора приводят к повышению тонуса матки. Именно поэтому стоит быть аккуратнее при выборе блеска, бальзама для губ, антицеллюлитных средств, кремов – если они содержат Mentol, Camphre, есть смысл отказаться от их применения.Использование гидрохинона, он же Hidroquinone, часто даёт о себе знать в виде стойкого нарушения синтеза меланина. В таком случае вредный компонент, входящий в состав большинства продуктов, призванных бороться с пигментацией, ведёт к образованию пятен. Фруктовые кислоты, которые добавляют в пилинги и тоники, также опасны для беременных женщин. Следствием их применения становятся воспаления, пигментация, повышенная восприимчивость к ультрафиолетовым лучам.