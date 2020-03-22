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Юлианна Караулова раскритиковала полумеры карантина

Юлианна Караулова раскритиковала полумеры карантина, из-за которых многим людям приходится рисковать здоровьем. Артистка высказала свое мнение о сложившейся ситуации в Instagram.

Юлиана Караулова не понимает, зачем закрывать все учебные заведения и некоторые общественные места, но при этом оставлять работающими метро, ТЦ и рестораны. Артистка высказала сочувствие тем людям, которые остались без работы на неопределенный срок. Звезда напомнила, что за период карантина пострадает малый и средний бизнес, что может сломать жизнь предпринимателям. Караулова уверена, что материальных и человеческих потерь можно было избежать, если бы все вовремя пошли на карантин. Эта мера помогла бы решить проблему за считанные недели, а не за месяцы. Звезда считает, что многие сейчас продолжают работать, рискуя здоровьем и собственной жизнью, поскольку не уверены в завтрашнем дне.

Юлианна Караулова призвала ориентироваться на опыт итальянцев, которые до последнего не верили в серьезность проблемы. Артистка считает, что большая часть населения до сих пор считает, что вирус не опасен, несмотря на то, что многие покупают продукты продовольствия. Певица пожелала поклонникам крепкого здоровья, а в комментариях многие подписчики согласились с ее мнением по поводу карантинных мер.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:23

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