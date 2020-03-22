«Для нее не существует прошлого»: Агутин рассказал о секрете семейного счастья с Варум

Рассуждая на данную тему, артист высказал свое сомнение по поводу того, что идиллия в отношениях вообще существует. При этом он и его избранница предпочитают каждый новый день начинать заново. Такую способность Варум композитор назвал «удивительной». Кроме того, Агутина удивляет то, что певица не помнит дату их бракосочетания, не говоря о городах, которые посетила пара во время совместного отдыха. Исполнитель считает невнимательность супруги отличной чертой. Знаменитость не обращает внимания на многие вещи: она не ревнует мужа к музам, так как не видит ничего отрицательного в том, что творческий человек ищет вдохновение в других дамах.Как отметил Агутин, сейчас он увлечен образом аргентинской актрисы Лолиты Торрес, скончавшейся в 2002 году в 72-летнем возрасте. Кинозвезда стала новой музой музыканта, а еще он успел познакомиться с ее сыном Диего. Вместе с ним певец записал новый альбом, выход которого назначен на 27 марта.