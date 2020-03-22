В России за сутки коронавирус обнаружен у 61 человека





В Москве новыми зараженными оказались 54 человека, а еще несколько диагнозов поставили в Кировской области и в Удмуртии. Статистику также пополнили Архангельская, Брянская и Новгородская области. Таким образом за последние сутки в России официально зафиксирован 61 новый случай заболевания, о чем сообщается на сайте стопкоронавирус.рф, запущенном правительством страны. Количество заболевших возросло до 367 человек.На данный момент среди выздоровевших в России числятся 16 человек. При этом сведения от представителей ВОЗ подтверждают факт заражения COVID-19 более 311 тысяч человек по всему миру, а лидером по-прежнему остается Китай.