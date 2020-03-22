Власти РФ ограничат авиасообщение со всеми странами





Представители Росавиации передают, что отечественные авиакомпании ограничат перелеты во все страны мира, не считая рейсов из Москвы в важные географические пункты. Полный перечень государств, которых затронет это решение, можно посмотреть на официальном веб-сайте Федерального агентства воздушного транспорта. Кроме того, активными останутся маршруты для возвращения россиян из-за границы и вывоза иностранцев из РФ на родину.Подобные меры являются частью программы по предотвращению распространения коронавируса в стране. По последним данным ВОЗ, COVID-19 была диагностирована у 267 тысяч человек, а также привел к смерти более 11,2 тысяч индивидов по всему миру. На территории России выявили 367 инфицированных, а за последние сутки зарегистрировали 61 новый случай. Наибольшая концентрация заболевших отмечается в Москве - 191, если учитывать информацию от оперативного штаба.