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Власти РФ ограничат авиасообщение со всеми странами

Отечественные СМИ сообщают, что власти РФ намерены ограничить авиасообщение со всеми странами. Исключением станут рейсы из Москвы в другие столицы и крупные населенные пункты.

Представители Росавиации передают, что отечественные авиакомпании ограничат перелеты во все страны мира, не считая рейсов из Москвы в важные географические пункты. Полный перечень государств, которых затронет это решение, можно посмотреть на официальном веб-сайте Федерального агентства воздушного транспорта. Кроме того, активными останутся маршруты для возвращения россиян из-за границы и вывоза иностранцев из РФ на родину.

Подобные меры являются частью программы по предотвращению распространения коронавируса в стране. По последним данным ВОЗ, COVID-19 была диагностирована у 267 тысяч человек, а также привел к смерти более 11,2 тысяч индивидов по всему миру. На территории России выявили 367 инфицированных, а за последние сутки зарегистрировали 61 новый случай. Наибольшая концентрация заболевших отмечается в Москве - 191, если учитывать информацию от оперативного штаба.

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Общество / Горячие новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 19:06

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