Глава Республики Крым предложил следить за больными коронавирусом с помощью специальных браслетов
Российский политический деятель Сергей Аксёнов предложил следить за больными коронавирусом с помощью специальных браслетов. Об этом глава Республики Крым заявил 22 марта.
Сергей Аксёнов отметил, что карантин нужен для того, чтобы обезопасить людей от коронавируса. Глава Республики Крым предложил ещё один метод, способный предупредить распространение недуга: контролировать людей, которые не могут находиться на самоизоляции, с помощью специальных браслетов. По мнению российского политического деятеля, такие меры помогут остановить увеличение числа заражённых.
Как отмечают в агентстве РИА Новости, первым заразившимся жителем Крыма стал мужчина, ранее посещавший Францию и Украину. После приезда домой он не рассказал об имеющихся у него признаках недуга и не стал соблюдать карантин. По последним данным, из медицинского центра в посёлке Коммунарка были выписаны 146 человек. В РФ не зарегистрированы случаи смерти от заболевания.
Сергей Аксёнов отметил, что карантин нужен для того, чтобы обезопасить людей от коронавируса. Глава Республики Крым предложил ещё один метод, способный предупредить распространение недуга: контролировать людей, которые не могут находиться на самоизоляции, с помощью специальных браслетов. По мнению российского политического деятеля, такие меры помогут остановить увеличение числа заражённых.
Как отмечают в агентстве РИА Новости, первым заразившимся жителем Крыма стал мужчина, ранее посещавший Францию и Украину. После приезда домой он не рассказал об имеющихся у него признаках недуга и не стал соблюдать карантин. По последним данным, из медицинского центра в посёлке Коммунарка были выписаны 146 человек. В РФ не зарегистрированы случаи смерти от заболевания.