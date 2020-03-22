Глава Республики Крым предложил следить за больными коронавирусом с помощью специальных браслетов





Сергей Аксёнов отметил, что карантин нужен для того, чтобы обезопасить людей от коронавируса. Глава Республики Крым предложил ещё один метод, способный предупредить распространение недуга: контролировать людей, которые не могут находиться на самоизоляции, с помощью специальных браслетов. По мнению российского политического деятеля, такие меры помогут остановить увеличение числа заражённых.Как отмечают в агентстве РИА Новости, первым заразившимся жителем Крыма стал мужчина, ранее посещавший Францию и Украину. После приезда домой он не рассказал об имеющихся у него признаках недуга и не стал соблюдать карантин. По последним данным, из медицинского центра в посёлке Коммунарка были выписаны 146 человек. В РФ не зарегистрированы случаи смерти от заболевания.