Отмечающий 59-летие Александр Цекало прошел через три развода и нашел счастье с четвертой женой





Первой женой Александра Цекало стала Алена Шиферман, которая выступала в созданном артистом ансамбле “Шляпа”. Вскоре пара перебралась в Одессу, где поселилась в скромном жилище. Шоумен получил работу в филармонии, а вскоре познакомился с Лолитой Милявской. Артисты поженились в конце 1999 года, состояли в официальном браке всего три месяца, но жили семьей около 12 лет. Третьей супругой Цекало стала младшая сестра Веры Брежневой. Свадьбу с Викторией Галушкой в 2008 году артист сделал тайной, а вскоре у пары родилась общая дочь. Сын у звезды родился спустя четыре года, а в 2018 году последовал развод.В начале 2019 года Александр Цекало в Беверли-Хиллз зарегистрировал свой брак с художницей Дариной Эрвин.