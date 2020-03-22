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Андрей Малахов из-за вспышки коронавируса снимает шоу без зрителей

Вспышка коронавируса повлияла на съёмки многих телепередач. Так, Андрей Малахов снимает свое шоу без зрителей, о чем рассказали эксперты.
Андрей Малахов из-за вспышки коронавируса снимает шоу без зрителей

Пока что распространение болезни не отразилось на заработках телеведущего, однако внесло существенные коррективы в рабочий процесс. Недавно целый ряд различных проектов прошел без зрителей в студии из-за пандемии в РФ, не стал исключением и Андрей Малахов. Съёмки выпуска «Прямого эфира» с участием Волочковой проходили без массовки в зале. Кроме этого, шоумен отменил шоу с Еленой Степаненко, но не назвал причины подобного решения. Пока что журналист снимает выпуски по большей части о вспышке коронавируса. Один из редакторов программы рассказал, что в студии регулярно проводится дезинфекция.

Как отметили инсайдеры, ведущие известных передач не пострадали в связи с заболеванием, а рейтинги самих шоу стали выше по причине вынужденного карантина. Большое количество россиян находятся дома и уделяют много времени просмотру телевизора.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:00

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