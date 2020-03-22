Андрей Малахов из-за вспышки коронавируса снимает шоу без зрителей





Пока что распространение болезни не отразилось на заработках телеведущего, однако внесло существенные коррективы в рабочий процесс. Недавно целый ряд различных проектов прошел без зрителей в студии из-за пандемии в РФ, не стал исключением и Андрей Малахов. Съёмки выпуска «Прямого эфира» с участием Волочковой проходили без массовки в зале. Кроме этого, шоумен отменил шоу с Еленой Степаненко, но не назвал причины подобного решения. Пока что журналист снимает выпуски по большей части о вспышке коронавируса. Один из редакторов программы рассказал, что в студии регулярно проводится дезинфекция.Как отметили инсайдеры, ведущие известных передач не пострадали в связи с заболеванием, а рейтинги самих шоу стали выше по причине вынужденного карантина. Большое количество россиян находятся дома и уделяют много времени просмотру телевизора.