Ученые выяснили, что суши опасны для здоровья людей из-за большого количества паразитов





Команда микробиологов из Вашингтонского университета в США проанализировала численность паразитических червей в морепродуктах в период между 1978 и 2015 годами. По итогам изучения 215 различных видов ученые обнаружили 283-кратное увеличение анизакидов за почти 40 лет. Особенно опасными для человека оказались суши, во время приготовления которых используется мясо кальмаров и рыбы. Известно, что эти микроорганизмы развиваются в кишечнике копченых или сырых морепродуктов.Хотя эти типы червей не могут выжить в человеческом ЖКТ, иммунная реакция на их присутствие способна вызвать у индивида тошноту, диарею и рвоту. Причина увеличения численности паразитов остается неясной, но предполагаемые факторы включают в себя рост популяции морских млекопитающих с начала 1970-х годов после введения нескольких законов по охране окружающей среды. Другим элементом этой тенденции может быть потепление Мирового океана, которое повысило скорость размножения Anasakis.