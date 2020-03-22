«Практически не изменилась»: Алсу показала архивный снимок 1995 года

Знаменитость поделилась коллажем с подписчиками, в подписи к которому обозначила 2 даты, когда были сделаны фото. Как посчитали многие интернет-пользователи, Алсу почти не изменилась с того времени и осталась такой же красивой. Некоторые фолловеры принялись хвалить артистку и отмечать, что она является эффектной особой от природы. За час архивный снимок кумира многих слушателей оценили более 20 тысяч юзеров.В комментариях подписчики также писали, что в сравнении с 1995 годом у исполнительницы уменьшились щеки. При этом все фанаты сошлись во мнении, что с годами Алсу становится моложе, несмотря на рождение троих детей. Ранее звезда сообщила, что читатели «Комсомольской правды» выбрали ее в качестве самой стильной и скромной певицы.