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«Практически не изменилась»: Алсу показала архивный снимок 1995 года

Алсу решила показать в Instagram, как она выглядела в 1995 году, опубликовав на своей странице соответствующий снимок. Поклонники пришли в восторг и заявили, что певица совсем не изменилась.
«Практически не изменилась»: Алсу показала архивный снимок 1995 года

Знаменитость поделилась коллажем с подписчиками, в подписи к которому обозначила 2 даты, когда были сделаны фото. Как посчитали многие интернет-пользователи, Алсу почти не изменилась с того времени и осталась такой же красивой. Некоторые фолловеры принялись хвалить артистку и отмечать, что она является эффектной особой от природы. За час архивный снимок кумира многих слушателей оценили более 20 тысяч юзеров.

В комментариях подписчики также писали, что в сравнении с 1995 годом у исполнительницы уменьшились щеки. При этом все фанаты сошлись во мнении, что с годами Алсу становится моложе, несмотря на рождение троих детей. Ранее звезда сообщила, что читатели «Комсомольской правды» выбрали ее в качестве самой стильной и скромной певицы.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:09

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