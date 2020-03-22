Зарубежные медики рассказали о правилах безопасности при посещении магазинов во время вспышки коронавируса





Несмотря на то, что социальное дистанцирование может спасти жизни многих людей, закупка первых предметов необходимости все-таки необходима. Эксперты советуют составить список продуктов и выходить в магазин один раз в несколько дней, а не бегать «по мелочам» ежедневно. Время, проведенное в торговой точке, следует минимизировать. При этом, не нужно прикасаться к различным поверхностям и останавливаться, чтобы поговорить со знакомыми. Также следует отдавать предпочтение менее загруженным магазинам, в которых покупки совершают небольшое количество людей.Так как к заражению коронавирусом склонны больше пожилые люди, то им нужно оставаться дома на период карантина. За продуктами и лекарствами для них могут сходить родственники или соседи. Кроме этого, если в населенном пункте зафиксировали вспышку COVID-19, есть смысл делать покупки в Сети. Самоизоляция является обязательным условием для людей, которые страдают от высокого артериального давления, болезней сердца и диабета.