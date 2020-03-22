Зарубежные медики рассказали о правилах безопасности при посещении магазинов во время вспышки коронавируса
Зарубежные медики рассказали об основных правилах безопасности, которых нужно придерживаться во время вспышки коронавируса при посещении магазинов. После того, как совершены покупки, первым делом необходимо тщательно вымыть руки дома.
Несмотря на то, что социальное дистанцирование может спасти жизни многих людей, закупка первых предметов необходимости все-таки необходима. Эксперты советуют составить список продуктов и выходить в магазин один раз в несколько дней, а не бегать «по мелочам» ежедневно. Время, проведенное в торговой точке, следует минимизировать. При этом, не нужно прикасаться к различным поверхностям и останавливаться, чтобы поговорить со знакомыми. Также следует отдавать предпочтение менее загруженным магазинам, в которых покупки совершают небольшое количество людей.
Так как к заражению коронавирусом склонны больше пожилые люди, то им нужно оставаться дома на период карантина. За продуктами и лекарствами для них могут сходить родственники или соседи. Кроме этого, если в населенном пункте зафиксировали вспышку COVID-19, есть смысл делать покупки в Сети. Самоизоляция является обязательным условием для людей, которые страдают от высокого артериального давления, болезней сердца и диабета.
Несмотря на то, что социальное дистанцирование может спасти жизни многих людей, закупка первых предметов необходимости все-таки необходима. Эксперты советуют составить список продуктов и выходить в магазин один раз в несколько дней, а не бегать «по мелочам» ежедневно. Время, проведенное в торговой точке, следует минимизировать. При этом, не нужно прикасаться к различным поверхностям и останавливаться, чтобы поговорить со знакомыми. Также следует отдавать предпочтение менее загруженным магазинам, в которых покупки совершают небольшое количество людей.
Так как к заражению коронавирусом склонны больше пожилые люди, то им нужно оставаться дома на период карантина. За продуктами и лекарствами для них могут сходить родственники или соседи. Кроме этого, если в населенном пункте зафиксировали вспышку COVID-19, есть смысл делать покупки в Сети. Самоизоляция является обязательным условием для людей, которые страдают от высокого артериального давления, болезней сердца и диабета.
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:22