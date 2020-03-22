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Bugatti представила уникальную коллекцию из 6 моделей Chiron

Компания Bugatti решила продемонстрировать коллекцию из 6 моделей Chiron. Каждый экземпляр отличается уникальными деталями, которые должны заинтересовать покупателей.

Представители Bugatti в скором времени планируют провести аукцион, в котором будут представлены шесть необычных лотов с разными версиями Chiron. По словам разработчиков, каждый из этих суперкаров был выпущен ограниченной серией, что отразилось на их цене. Известно, что полная коллекция стоит около 35,6 млн долларов США (по текущему курсу - 2,7 млрд рублей). В итальянской компании уверены, что коллекционеров заинтересуют представленные машины благодаря их неповторимому дизайну.

Чтобы принять участие в аукционе, участникам необходимо подать заявки, обратившись к производителям. Технические характеристики остаются без изменений: под капотом можно найти 8-литровый турбомотор W16 мощностью 1500 л. с. Он дополняется 7-ступенчатой АКПП и 1600 Нм крутящего момента. Подобные спецификации позволяют автомобилю достигать первой сотни километров всего за 2,4 секунды при максимальной скорости в 420 км/ч.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:17

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