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"Меган Маркл не понимала, что её ждет": Леди Энн Гленконнер рассказала об ожиданиях актрисы

Леди Энн Гленконнер рассказала об ожиданиях Меган Маркл касаемо брака с принцом Гарри. По её словам, актриса не осознавала, насколько сильно изменится её жизнь.

Бывшая фрейлина младшей сестры Елизаветы II отметила, что члены британской королевской семьи много времени тратят на выполнение своих обязанностей и весьма редко им удаётся пожить в своё удовольствие. Супруга принца Гарри оказалась не готова к подобному положению вещей. По словам Леди Энн Гленконнер, Меган Маркл не понимала, что её ждет. «Мне кажется, она думала, что будет везде разъезжать в золотой карете», – предположила дама в беседе с представителями издания The Guardian.

Отметим, на данный момент герцог и герцогиня Сассекские проживают в Канаде. Супруги не могут отправиться в Великобританию вследствие пандемии коронавируса. Знаменитости дали обещание, что будут поддерживать поклонников, делясь информацией о недуге. Принц Гарри и его жена призвали стараться сохранять позитивный настрой и не впадать в панику.

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Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 18:05

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