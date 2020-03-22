"Меган Маркл не понимала, что её ждет": Леди Энн Гленконнер рассказала об ожиданиях актрисы

Бывшая фрейлина младшей сестры Елизаветы II отметила, что члены британской королевской семьи много времени тратят на выполнение своих обязанностей и весьма редко им удаётся пожить в своё удовольствие. Супруга принца Гарри оказалась не готова к подобному положению вещей. По словам Леди Энн Гленконнер, Меган Маркл не понимала, что её ждет., – предположила дама в беседе с представителями издания The Guardian.Отметим, на данный момент герцог и герцогиня Сассекские проживают в Канаде. Супруги не могут отправиться в Великобританию вследствие пандемии коронавируса. Знаменитости дали обещание, что будут поддерживать поклонников, делясь информацией о недуге. Принц Гарри и его жена призвали стараться сохранять позитивный настрой и не впадать в панику.