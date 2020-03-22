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«Мы проводили вместе много времени»: Анна Михалкова не была готова к свадьбе сестры

Анна Михалкова посетила Youtube-шоу «Ещенепознер», где рассказала о свадьбе сестры. По словам актрисы, больше всего переживать по поводу торжества должен был отец, однако именно она не была готова к замужеству близкого человека.
«Мы проводили вместе много времени»: Анна Михалкова не была готова к свадьбе сестры

Знаменитость не заметила того, что ее родственница давно повзрослела и стала самостоятельной. Родные люди проводили вместе много времени и Анна Михалкова к этому привыкла. Тем не менее однажды в жизни второй наследницы режиссёра появился возлюбленный Резо Гигинеишвили и с тех пор все изменилось. Как отметила старшая дочь Никиты Сергеевича, она не была готова к резким переменам в жизни сестры, чего сама не ожидала. Надежда Михалкова остро комментировала слухи в прессе, поскольку журналисты распространяли новости о том, что она увела мужа из семьи.

До свадьбы с артисткой сценарист встречался с Анастасией Кочетковой, которая родила ему дочь Марию. В браке с наследницей Никиты Сергеевича у Гигинеишвили родилось еще двое детей — Нина и Василий. После развода звезды кино не стали устраивать конфликты. Прошлым летом сценарист сыграл свадьбу со светской львицей Надеждой Оболенцевой.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:43

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