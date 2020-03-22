«Мы проводили вместе много времени»: Анна Михалкова не была готова к свадьбе сестры





Знаменитость не заметила того, что ее родственница давно повзрослела и стала самостоятельной. Родные люди проводили вместе много времени и Анна Михалкова к этому привыкла. Тем не менее однажды в жизни второй наследницы режиссёра появился возлюбленный Резо Гигинеишвили и с тех пор все изменилось. Как отметила старшая дочь Никиты Сергеевича, она не была готова к резким переменам в жизни сестры, чего сама не ожидала. Надежда Михалкова остро комментировала слухи в прессе, поскольку журналисты распространяли новости о том, что она увела мужа из семьи.До свадьбы с артисткой сценарист встречался с Анастасией Кочетковой, которая родила ему дочь Марию. В браке с наследницей Никиты Сергеевича у Гигинеишвили родилось еще двое детей — Нина и Василий. После развода звезды кино не стали устраивать конфликты. Прошлым летом сценарист сыграл свадьбу со светской львицей Надеждой Оболенцевой.