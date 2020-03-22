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Медики назвали основные признаки обезвоживания организма

В научном издании Health & Medicine медики перечислили основные признаки, которые говорят об обезвоживании организма. При этом патологическом состоянии могут произойти необратимые изменения в тканях, которые скажутся на здоровье человека в целом.

Медики назвали основные признаки обезвоживания организма


При дегидратации в организме количество воды опускается ниже необходимой физиологической нормы, в результате чего нарушаются процессы метаболизма. Обезвоживание приводит к возникновению неврологических патологий, сбоям в функционировании щитовидной железы, воспалительным процессам и болезням костей и мышц. Кроме этого, снижается иммунитет, что особенно опасно в период эпидемиологической ситуации в мире.

Медики рассказали об основных признаках, которые свидетельствуют об обезвоживании организма у взрослых людей. К ним относят сухость во рту, сонливость, усталость, постоянное чувство жажды. Также следует обратить внимание на то, что снижается суточное количество мочи, а выделения приобретают яркий желтый оттенок. Дегидратация проявляется и сухостью кожного покрова, головными болями и головокружениями. О недостатке слезной жидкости может говорить раздражение глаз.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:00

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