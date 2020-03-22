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Продюсеры популярных сериалов о работе врачей помогают настоящим больницам во время пандемии

Продюсеры популярных сериалов о работе врачей нашли способ внести свой вклад в борьбу с пандемией короновируса. Для этого работники киноиндустрии отдали в местные больницы весь медицинский реквизит, использовавшийся во время съемок.

Современный мир, как оказалось, к пандемии нынешних масштабов готов не был. Спустя менее двух месяцев после признания вспышки коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, медицинскому персоналу, работающему с инфицированными, перестало хватать ресурсов. Персонал больниц Великобритании нуждается в поставках масок, так как врачи и медсестры за неимением оных, вынуждены работать без необходимой защиты. Та же ситуация, в скором будущем, может ожидать и американские клиники.

Для того, чтобы хоть как-то помочь докторам, спасающим жизни зараженных коронавирусом, продюсеры популярных сериалов о работе врачей решили пожертвовать в больницы реквизит со своих съемочных площадок. Команда FOX уже доставила в одну из клиник Атланты имеющиеся в наличии маски, халаты и перчатки. Также создатели «Резидента» и «Станции 19» отдали часть запасов калифорнийскому пожарному департаменту, чтобы защитить сотрудников службы от потенциальной угрозы заражения вирусом при исполнении профессиональных обязанностей. Продюсеры сериала «Хороший доктор» последовали примеру своих коллег и отдали персоналу одной из больниц Ванкувера свой медреквизит.

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Культура
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 17:55

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