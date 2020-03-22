Главный дизайнер Bentley оценил внешность нового BMW i3





По мнению Штефана Зилаффа, руководителя дизайнерского отдела концерна Bentley, решения BMW относительно внешнего вида модели i3 были неоднозначными. С одной стороны, эксперт похвалил немцев за находчивость и инновационность. Но, подобный экстерьер отпугивает потенциальных клиентов, который некоторые даже назвали "уродливым". Спорный дизайн хэтчбека производители назвали его особенностью, что не восприняли многие поклонники бренда.Зилафф сообщил, что негативная реакция свидетельствует о возможной проблеме во время реализации "гибрида", который все же отличается достойными характеристиками. Более того, радикальный отход от традиционного вида избавил новую модель от имиджа других линеек. Дело в том, что немецкие серии придерживались определенного концепта, который помогал отличать его среди конкурентов. Примером маркетологи называют Taycan, обладающий всеми необходимыми деталями, которые говорят о его принадлежности к Porsche.