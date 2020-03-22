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Главный дизайнер Bentley оценил внешность нового BMW i3

BMW i3 вызвал неоднозначную реакцию у поклонников бренда благодаря нетрадиционному кузову. Все же, главный дизайнер Bentley позитивно оценил внешность нового гибридного хэтчбека.

По мнению Штефана Зилаффа, руководителя дизайнерского отдела концерна Bentley, решения BMW относительно внешнего вида модели i3 были неоднозначными. С одной стороны, эксперт похвалил немцев за находчивость и инновационность. Но, подобный экстерьер отпугивает потенциальных клиентов, который некоторые даже назвали "уродливым". Спорный дизайн хэтчбека производители назвали его особенностью, что не восприняли многие поклонники бренда.

Зилафф сообщил, что негативная реакция свидетельствует о возможной проблеме во время реализации "гибрида", который все же отличается достойными характеристиками. Более того, радикальный отход от традиционного вида избавил новую модель от имиджа других линеек. Дело в том, что немецкие серии придерживались определенного концепта, который помогал отличать его среди конкурентов. Примером маркетологи называют Taycan, обладающий всеми необходимыми деталями, которые говорят о его принадлежности к Porsche.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:50

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