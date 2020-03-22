Никита Джигурда призвал заниматься “духовной камасутрой” для борьбы со страхом перед коронавирусом





В связи с рекомендациями властей Нью-Йорка не устраивать оргий по причине нестабильной ситуации в мире из-за коронавируса, Никита Джигурда посоветовал перейти на “духовную камасутру”. Артист вернулся из Франции еще до введения карантина, отметив, что рядом с возлюбленной он не может ограничиваться онанизмом. Шоумен убежден, что следование правилам гигиены не должно помешать близости в паре. Он подозревает, что произошедшее в мире создано искусственно, чтобы загубить экономику и открыть пути к власти “элите”. Артист посоветовал не подвергаться страху и панике, поскольку хаос, в котором находится мир, управляемый, а людьми, которые боятся, легче манипулировать.Никита Джигурда отвечает коронавирусу и происходящему в Сети собственным творчеством, в котором эта ситуация нашла отголосок.