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Никита Джигурда призвал заниматься “духовной камасутрой” для борьбы со страхом перед коронавирусом

Никита Джигурда призвал заниматься “духовной камасутрой” с возлюбленными, чтобы побороть страх коронавируса. Шоумен считает пандемию раздутой “элитой” несущественной проблемой.

В связи с рекомендациями властей Нью-Йорка не устраивать оргий по причине нестабильной ситуации в мире из-за коронавируса, Никита Джигурда посоветовал перейти на “духовную камасутру”. Артист вернулся из Франции еще до введения карантина, отметив, что рядом с возлюбленной он не может ограничиваться онанизмом. Шоумен убежден, что следование правилам гигиены не должно помешать близости в паре. Он подозревает, что произошедшее в мире создано искусственно, чтобы загубить экономику и открыть пути к власти “элите”. Артист посоветовал не подвергаться страху и панике, поскольку хаос, в котором находится мир, управляемый, а людьми, которые боятся, легче манипулировать.
Никита Джигурда призвал заниматься “духовной камасутрой” для борьбы со страхом перед коронавирусом

Никита Джигурда отвечает коронавирусу и происходящему в Сети собственным творчеством, в котором эта ситуация нашла отголосок.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:09

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