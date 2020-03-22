«Толку от них нет»: Врач Ирина Ярцева высказала свое мнение по поводу дизайнерских масок от звезд





По мнению медика, тканевые изделия вряд ли спасут от коронавируса, а носить их нужно тем, кто уже болеет. Важно надевать маску чистыми руками и следить за тем, чтобы верхний край плотно касался щек и носа. Ирина Ярцева заявила, что при тесном контакте с зараженным необходима не только маска, но и специальные очки. Однако мало кто из россиян будет появляться на улице в таком виде. При этом иммунолог призвала общественность спокойно воспринимать ситуацию со вспышкой вируса., - подчеркнула терапевт. Она также добавила, что болезнь учит людей правилам поведения, которые требуют защищать себя и не становиться источником для других, а также сохранять оптимизм.По словам Ярцевой, приобретать дизайнерские защитные аксессуары стоит только ради развлечения, так как в остальных случаях они являются бесполезными. Изначально стоит обратить внимание на новый образ Наоми Кэмпбелл, которая позаботилась о своей безопасности еще до острой необходимости. Модель протирает кресло в самолете и стол в гримерке дезинфицирующими средствами, а еще она одной из первых среди знаменитостей одела защитную маску и специальный костюм, чтобы уберечь себя от столкновения с коронавирусом.Отечественные представители шоу-бизнеса выбирают для себя аксессуары с рюшами и пайетками. Наташу Королеву можно увидеть в Instagram в средстве защиты от Татьяны Мельник. Яна Рудковская самостоятельно делает маски, но также примеряет принты модных брендов.