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«Толку от них нет»: Врач Ирина Ярцева высказала свое мнение по поводу дизайнерских масок от звезд

Сейчас все большую популярность набирают маски от российских звезд, а вот обычные медицинские теперь трудно найти в аптеке. Врач Ирина Ярцева прокомментировала ситуацию с данными средствами защиты.
«Толку от них нет»: Врач Ирина Ярцева высказала свое мнение по поводу дизайнерских масок от звезд

По мнению медика, тканевые изделия вряд ли спасут от коронавируса, а носить их нужно тем, кто уже болеет. Важно надевать маску чистыми руками и следить за тем, чтобы верхний край плотно касался щек и носа. Ирина Ярцева заявила, что при тесном контакте с зараженным необходима не только маска, но и специальные очки. Однако мало кто из россиян будет появляться на улице в таком виде. При этом иммунолог призвала общественность спокойно воспринимать ситуацию со вспышкой вируса. «А еще сознательно к себе и окружающим должны относиться те, кто болеет ОРВИ», - подчеркнула терапевт. Она также добавила, что болезнь учит людей правилам поведения, которые требуют защищать себя и не становиться источником для других, а также сохранять оптимизм.

По словам Ярцевой, приобретать дизайнерские защитные аксессуары стоит только ради развлечения, так как в остальных случаях они являются бесполезными. Изначально стоит обратить внимание на новый образ Наоми Кэмпбелл, которая позаботилась о своей безопасности еще до острой необходимости. Модель протирает кресло в самолете и стол в гримерке дезинфицирующими средствами, а еще она одной из первых среди знаменитостей одела защитную маску и специальный костюм, чтобы уберечь себя от столкновения с коронавирусом.

Отечественные представители шоу-бизнеса выбирают для себя аксессуары с рюшами и пайетками. Наташу Королеву можно увидеть в Instagram в средстве защиты от Татьяны Мельник. Яна Рудковская самостоятельно делает маски, но также примеряет принты модных брендов.

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Общество / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:30

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