Уникальный Ford Mustang SSP выставили на аукцион в США





Известно, что Ford Mustang SSP был довольно популярной моделью для полицейских, сотрудников пограничного департамента, а также ФБР и ВС США. Всего за 14 лет производства было выпущено около 15 тысяч автомобилей, из которых лишь немногие экземпляры сохранились в хорошем состоянии. Таковым является транспортное средство, которое ранее принадлежало Королевской конной полиции Канады, а теперь было выставлено на продажу.Машина имеет 5-литровый двигатель V8 и 5-ступенчатую МКПП в идеальном состоянии. Помимо полицейской раскраски и спецсигналов, комплектация включает в себя заводское крепление для помпового ружья, рации и телефона. Здесь есть усиленный кузов с шасси, которые дополнились модернизированной системой охлаждения, высокоточным спидометром и полноразмерной запаской. Стартовая цена Ford Mustang SSP 1989 года составит около 7,6 тысяч долларов США.