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Медики рассказали, о чем сигнализируют колебания температуры тела

Медики объяснили, какие колебания температуры можно считать вариантом нормы, а какие сигнализируют о проблемах со здоровьем. Как оказалось, о последнем могут свидетельствовать не только высокие, но и низкие показания термометра.
Медики рассказали, о чем сигнализируют колебания температуры тела

Так в зависимости от исходных данных – пола, возраста и особенностей организма – нормальными температурными показателями являются те, которые попадают в промежуток между 35,9⁰С и 37,2⁰С. В утренние часы также допустимо снижение температуры от 0,5 до 0,7 градуса, а вечером – увеличение до 0,5.

Если же значения на термометре находятся в промежутке от 34,9⁰С до 35,2⁰С, то стоит обратиться за консультацией к врачу и сдать все необходимые анализы. Причиной такой низкой температуры могут быть как снижение иммунитета из-за ранее перенесенного заболевания или лечения антибиотиками, а также сбои в работе щитовидной железы и гипотериоз. Кроме того, упасть ниже нормы показатели могут в результате похмелья. Воздействие алкоголя на организм подразумевает последующую гипотермию из-за нарушения сосудистой реакции.

36,3⁰С -35,8⁰С не всегда сигнализирует о серьезных нарушениях в работе внутренних органов – иногда подобная температура вызвана депрессией, синдромом хронической усталости или проблемой с усвоением белка в организме. Однако такие показатели являются первыми симптомами развития сахарного диабета и проблем с работой желчного пузыря или печени.

Показатели от 35,9⁰С до 36,9⁰С являются вариантами нормы, а вот повышение температуры на 1-4 градуса является «пограничной фазой». На некоторый промежуток времени такой незначительный подъем может возникать из-за занятий спортом, посещения бани или употребления в пищу острых продуктов. Однако если субфебрильная температура становится постоянным спутником, стоит проконсультироваться с доктором. Это поможет выяснить, является ли такой симптом сигналом обострения хронических заболеваний, проблем с щитовидкой или наличия инфекции.

Температура от 37,4⁰С до 40,2⁰С – это наличие острого воспалительного процесса. Если нет проблем, связанных с неврологией или подобных осложнений, рекомендуется до 38,5⁰С воздержаться от приема жаропонижающих, дав организму возможность самому справиться с проблемой. В других же случаях, по назначению врача, их прием можно начать и раньше.

Если же показатели термометра выше 40,3⁰С, стоит незамедлительно обратиться за медицинской помощью. В этом случае показано введение специальных препаратов, призванных снизить температуру.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 17:37

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