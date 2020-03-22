Ученые: Некоторые люди могут чувствовать магнитное поле Земли
После проведения исследования ученые пришли к выводам, что некоторые люди могут чувствовать и улавливать магнитное поле Земли. В ходе эксперимента специалисты выявили, что происходит взаимодействие альфа-волн с элементами тела человека.
С помощью этих органов чувств человек способен улавливать действие магнетизма. Ученые построили специальную клетку Фарадея, оборудованную датчиками для проведения электроэнцефалографии. В оборудованную конструкцию, внутри которой при активном движении катушки генерировали магнитное поле, поместили добровольцев. Когда проходила активная фаза данного эксперимента, испытуемые стояли в тишине с закрытыми глазами. После того, как прибор был включен, ученые фиксировали сигналы головного мозга всех участников эксперимента. Оказалось, что орган собирает и обрабатывает данные, полученные от рецепторов магнитного поля, но делает это выборочно. Поэтому был сделан вывод, что люди, как и представители флоры и фауны, способны ощущать магнетизм.
Ученые предполагают, что человек мог унаследовать способность чувствовать магнитное поле от далеких предков. Жившие ранее охотники-собиратели могли обладать этим свойством, которое было необходимо для выживания. Но это пока гипотеза, которая не получила еще научного обоснования.
С помощью этих органов чувств человек способен улавливать действие магнетизма. Ученые построили специальную клетку Фарадея, оборудованную датчиками для проведения электроэнцефалографии. В оборудованную конструкцию, внутри которой при активном движении катушки генерировали магнитное поле, поместили добровольцев. Когда проходила активная фаза данного эксперимента, испытуемые стояли в тишине с закрытыми глазами. После того, как прибор был включен, ученые фиксировали сигналы головного мозга всех участников эксперимента. Оказалось, что орган собирает и обрабатывает данные, полученные от рецепторов магнитного поля, но делает это выборочно. Поэтому был сделан вывод, что люди, как и представители флоры и фауны, способны ощущать магнетизм.
Ученые предполагают, что человек мог унаследовать способность чувствовать магнитное поле от далеких предков. Жившие ранее охотники-собиратели могли обладать этим свойством, которое было необходимо для выживания. Но это пока гипотеза, которая не получила еще научного обоснования.