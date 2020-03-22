АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 84.16 USD 78.04
Курс валют на 21.03.2020

Ученые: Некоторые люди могут чувствовать магнитное поле Земли

После проведения исследования ученые пришли к выводам, что некоторые люди могут чувствовать и улавливать магнитное поле Земли. В ходе эксперимента специалисты выявили, что происходит взаимодействие альфа-волн с элементами тела человека.

Ученые: Некоторые люди могут чувствовать магнитное поле Земли


С помощью этих органов чувств человек способен улавливать действие магнетизма. Ученые построили специальную клетку Фарадея, оборудованную датчиками для проведения электроэнцефалографии. В оборудованную конструкцию, внутри которой при активном движении катушки генерировали магнитное поле, поместили добровольцев. Когда проходила активная фаза данного эксперимента, испытуемые стояли в тишине с закрытыми глазами. После того, как прибор был включен, ученые фиксировали сигналы головного мозга всех участников эксперимента. Оказалось, что орган собирает и обрабатывает данные, полученные от рецепторов магнитного поля, но делает это выборочно. Поэтому был сделан вывод, что люди, как и представители флоры и фауны, способны ощущать магнетизм.

Ученые предполагают, что человек мог унаследовать способность чувствовать магнитное поле от далеких предков. Жившие ранее охотники-собиратели могли обладать этим свойством, которое было необходимо для выживания. Но это пока гипотеза, которая не получила еще научного обоснования.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:18

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Продюсеры популярных сериалов о работе врачей помогают настоящим больницам во время…
Главный дизайнер Bentley оценил внешность нового BMW…
«Мы проводили вместе много времени»: Анна Михалкова не была готова к свадьбе…
Медики рассказали, о чем сигнализируют колебания температуры…
«Толку от них нет»: Врач Ирина Ярцева высказала свое мнение по поводу дизайнерских масок от…
Уникальный Ford Mustang SSP выставили на аукцион в…
Ученые: Некоторые люди могут чувствовать магнитное поле…
Никита Джигурда призвал заниматься “духовной камасутрой” для борьбы со страхом перед…
В Сети назвали 5 вещей в автомобиле, которые больше не нужны…
Ученые рассказали о самых опасных инфекционных болезнях на…
Филипп Киркоров рассказал, как проводит время на…
Названы приложения в AppStore для полезного времяпровождения на…
Роза Сябитова считает ситуацию с коронавирусом естественной проверкой для…
В «АвтоВАЗе» рассказали о возможности выхода Lada Vesta SW…
Ученые рассказали, какие яйца домашних птиц самые…
Опра Уинфри представила сериал о…
Главы разных стран используют свои способы борьбы с…
Эксперты составили ТОП-5 недорогих спорткаров в весенний период 2020…
«Свела судьба»: Наргиз Закирова довольна сотрудничеством с Виктором…
Итальянские ученые приблизились к созданию “вечного…
Любовь Успенская опубликовала доказательства лжи Татьяны…
Медики рассказали, как защитить печень от…
Елена Подкаминская поделилась опытом домашних…
В Баренцевом море ведутся поиски пропавшего во время погружения…
Эксперты предрекли США потерю лидерства в мире после…
Волочкова для записи домашнего перформанса вместо маски надела клоунский…
Ученые выяснили, что запах стресса изменяется в зависимости от психологического состояния…
Рендеры нового пикапа от Kia появились в…
Просмотреть все новости