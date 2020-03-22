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Филипп Киркоров рассказал, как проводит время на карантине

Из-за пандемии коронавируса многие звезды, в том числе Филипп Киркоров, ушли на карантин. Недавно певец рассказал о том, как проводит это время.
Филипп Киркоров рассказал, как проводит время на карантине

В первую очередь пандемия затронула рабочую сферу жизни Филиппа Киркорова – его апрельские концерты перенесены на осень. Вследствие этого певец вынужден находится дома. Исполнитель посвящает себя общению с детьми и просмотру различных сериалов. В частности, его привлекли такие проекты как "Убийство Версаче" и "Почему женщины убивают". Знаменитость отметил, что в это время стоит «наконец-то полюбить себя и хорошо поесть».

По словам артиста, он ограничивает себя в сладостях, поскольку не желает поправиться. Продюсер также рассказал, что сделал тест на коронавирус, который получил от друзей. Результат – отрицательный. Данный период Киркоров решил использовать также для того, чтобы стать ближе к поклонникам, больше с ними общаться в соцсети, отвечая на многочисленные вопросы.

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Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 16:55

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