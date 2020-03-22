В Сети назвали 5 вещей в автомобиле, которые больше не нужны водителям





Состав автомобильных аксессуаров обновляется с каждым годом, что вынуждает более традиционные элементы уходить в прошлое. Таковым можно назвать пепельницу, которая довольно редко устанавливается в современные автомобили. Ввиду возрастающей популярности электронных сигарет и кальянов - этот предмет можно приобрести лишь отдельно, а на месте прикуривателя находится розетка на 12В. Довольно редким является и наличие магнитолы с CD-дисками, которые полноценно заменили флеш-накопители или Bluetooth.Неожиданным для некоторых автомобилистов станет факт, что распространенные ранее галогенные фары считаются устаревшими. Даже китайские модели теперь используют LED-фары. Наконец, классические автомобильные ключи и аналоговые панели приборов давно канули в лету - на рынке присутствуют транспортные средства, которые запускаются с кнопки либо при помощи брелка с чипом. Они дополняются сенсорными экранами, которые позволяют следить за состоянием машины.