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В Сети назвали 5 вещей в автомобиле, которые больше не нужны водителям

С появлением новых автомобилей уровень комфорта и дизайн интерьера тоже претерпевают изменения. В Сети назвали 5 вещей, которые больше не нужны водителям.

Состав автомобильных аксессуаров обновляется с каждым годом, что вынуждает более традиционные элементы уходить в прошлое. Таковым можно назвать пепельницу, которая довольно редко устанавливается в современные автомобили. Ввиду возрастающей популярности электронных сигарет и кальянов - этот предмет можно приобрести лишь отдельно, а на месте прикуривателя находится розетка на 12В. Довольно редким является и наличие магнитолы с CD-дисками, которые полноценно заменили флеш-накопители или Bluetooth.

Неожиданным для некоторых автомобилистов станет факт, что распространенные ранее галогенные фары считаются устаревшими. Даже китайские модели теперь используют LED-фары. Наконец, классические автомобильные ключи и аналоговые панели приборов давно канули в лету - на рынке присутствуют транспортные средства, которые запускаются с кнопки либо при помощи брелка с чипом. Они дополняются сенсорными экранами, которые позволяют следить за состоянием машины.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:05

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