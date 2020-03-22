Главы разных стран используют свои способы борьбы с коронавирусом





Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает граждан не паниковать, и при этом не спешит вводить карантин. На закрытие границ со стороны России он ответил, что ситуация в стране не настолько серьезная, чтобы принимать подобные меры. Он похвалил местных врачей, которые без знаний по лечению CoVID-19 и вакцин не потеряли ни одного человека с данным диагнозом. При этом глава не отрицает, что по сравнению с прошлым годом от пневмонии скончалось гораздо больше пациентов.По состоянию на 20 марта в стране официально подтверждено 69 случаев заражения, а 15 человек уже вылечились. До сих пор здесь работают учебные и общественные заведения, а также осуществляет движение транспорт. В соседней Украине ввели жесткие карантинные меры: приостановили работу метро, закрыли границы, а рестораны, кафе, учреждения культуры и даже фитнес-центры не принимают посетителей. Режим ЧС введет в трех областях, а нарушение карантина наказывается штрафом. Власти не отрицают, что ведется подготовка к экономическому кризису, который станет следствием мирового.Латвия, Литва и Эстония закрыли свои границы, как и Польша, откуда не могут выехать люди, отправившиеся на заработки. Власти стран Прибалтики разрабатывают меры по минимизации ущерба для экономики после уменьшения туристического потока. Грузия закрыла авиасообщение со всеми странами с 21 марта. Недоступными для посещения также являются Армения и Молдавия.