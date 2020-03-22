АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 84.16 USD 78.04
Курс валют на 21.03.2020

Главы разных стран используют свои способы борьбы с коронавирусом

Пандемия коронавируса охватила почти все страны мира, но власти борются с заболеванием по-разному. На территории бывшего СССР руководители некоторых государств вводят карантин, а некоторые больше опасаются паники среди населения.

Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает граждан не паниковать, и при этом не спешит вводить карантин. На закрытие границ со стороны России он ответил, что ситуация в стране не настолько серьезная, чтобы принимать подобные меры. Он похвалил местных врачей, которые без знаний по лечению CoVID-19 и вакцин не потеряли ни одного человека с данным диагнозом. При этом глава не отрицает, что по сравнению с прошлым годом от пневмонии скончалось гораздо больше пациентов.

По состоянию на 20 марта в стране официально подтверждено 69 случаев заражения, а 15 человек уже вылечились. До сих пор здесь работают учебные и общественные заведения, а также осуществляет движение транспорт. В соседней Украине ввели жесткие карантинные меры: приостановили работу метро, закрыли границы, а рестораны, кафе, учреждения культуры и даже фитнес-центры не принимают посетителей. Режим ЧС введет в трех областях, а нарушение карантина наказывается штрафом. Власти не отрицают, что ведется подготовка к экономическому кризису, который станет следствием мирового.

Латвия, Литва и Эстония закрыли свои границы, как и Польша, откуда не могут выехать люди, отправившиеся на заработки. Власти стран Прибалтики разрабатывают меры по минимизации ущерба для экономики после уменьшения туристического потока. Грузия закрыла авиасообщение со всеми странами с 21 марта. Недоступными для посещения также являются Армения и Молдавия.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Горячие новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:17

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Главы разных стран используют свои способы борьбы с…
Эксперты составили ТОП-5 недорогих спорткаров в весенний период 2020…
«Свела судьба»: Наргиз Закирова довольна сотрудничеством с Виктором…
Итальянские ученые приблизились к созданию “вечного…
Любовь Успенская опубликовала доказательства лжи Татьяны…
Медики рассказали, как защитить печень от…
Елена Подкаминская поделилась опытом домашних…
В Баренцевом море ведутся поиски пропавшего во время погружения…
Эксперты предрекли США потерю лидерства в мире после…
Волочкова для записи домашнего перформанса вместо маски надела клоунский…
Ученые выяснили, что запах стресса изменяется в зависимости от психологического состояния…
Рендеры нового пикапа от Kia появились в…
Дочь Розы Сябитовой Ксения начала жить со своим бойфрендом под одной…
Эксперты назвали 10 привычек неуспешного…
Алексей Пушков сравнил реакцию американцев на коронавирус с голливудскими…
Дерматолог Марият Мухина советует на карантине лечить дерматиты и псориаз…
В Сети стали распространяться слухи о смерти Аллы Пугачевой от…
Ученые рассказали, как гены влияют на предрасположенность человека к…
«Это же кайф»: Полина Гагарина объяснила свое желание прокатиться на…
Канадские эксперты выяснили, что пандемия коронавируса была предсказана два года…
Максим Галкин помыл руки и прочитал монолог Мефистофеля в рамках…
Экономисты: Кризис вынудит россиян пересесть на отечественные…
Подписчики Анны Заворотнюк заподозрили у нее…
Билл Гейтс предсказал пандемию коронавируса несколько лет…
Анфиса Чехова перенесла операцию из-за проблем с венами в…
Саймон Рекс: «Британские СМИ предлагали деньги за ложь о романе с Меган…
Ольга Зуева впервые показала дочь от Данилы…
Эксперты назвали плюсы и минусы материалов, из которых изготавливают…
Просмотреть все новости