«Свела судьба»: Наргиз Закирова довольна сотрудничеством с Виктором Дробышем





Как отметила бывшая подопечная Максима Фадеева, они с менеджером понимают друг друга с полуслова. Так, Наргиз Закирова была удивлена, когда музыкант предложил ей спеть композицию Носкова. Также певица трогательно подчеркнула, что с Виктором Дробышем ее «свела судьба». Продюсер уточнил, что впервые встретился со знаменитостью лично во время подготовки к концерту Николая Ивановича. Тогда композитор остался в восторге от таланта и энергетики исполнительницы.Кроме этого, продюсера не озадачила история скандального расторжения контракта Закировой с Фадеевым. Недавно артисты подписали договор и планируют дальнейшее сотрудничество. Начало свободного плавания певицы после расставания с владельцем MALFA не было особо успешным, однако теперь у нее появились новые перспективы.