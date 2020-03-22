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«Свела судьба»: Наргиз Закирова довольна сотрудничеством с Виктором Дробышем

Наргиз Закирова и ее новый продюсер появились в студии программы «Центральное телевидение» на НТВ. По словам певицы, она довольна сотрудничеством с Виктором Дробышем.
«Свела судьба»: Наргиз Закирова довольна сотрудничеством с Виктором Дробышем

Как отметила бывшая подопечная Максима Фадеева, они с менеджером понимают друг друга с полуслова. Так, Наргиз Закирова была удивлена, когда музыкант предложил ей спеть композицию Носкова. Также певица трогательно подчеркнула, что с Виктором Дробышем ее «свела судьба». Продюсер уточнил, что впервые встретился со знаменитостью лично во время подготовки к концерту Николая Ивановича. Тогда композитор остался в восторге от таланта и энергетики исполнительницы.

Кроме этого, продюсера не озадачила история скандального расторжения контракта Закировой с Фадеевым. Недавно артисты подписали договор и планируют дальнейшее сотрудничество. Начало свободного плавания певицы после расставания с владельцем MALFA не было особо успешным, однако теперь у нее появились новые перспективы.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 16:05

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