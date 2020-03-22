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В «АвтоВАЗе» рассказали о возможности выхода Lada Vesta SW Sport

Спортивная модификация в линейке Lada сейчас есть только у модели Vesta. В «АвтоВАЗе» недавно рассказали о возможности выхода Vesta SW Sport.

Седан Lada Vesta Sport вышел на российский рынок 31 января 2019 года, когда также объявили о разработке спортивного универсала. Немногим позднее концепт-кар был замечен на тестовых заездах, после которых получил ОТТС. За прошедшие три месяца с начала 2020 года новинка не поступила в продажу, что также касается новой информации о модели. В пресс-службе «АвтоВАЗа» проинформировали, что серийное производство спорткара пока не планируется, поскольку компания занята другими прототипами.

Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию маркетинговым ходом: бренд хочет проследить за продажами LADA Vesta Sport и лишь в случае успеха начать выпуск универсала. Выход автомобиля также усложняется нехваткой деталей из-за пандемии коронавируса. Автолюбители поэтому предупреждают, что не стоит ожидать скорого появления спортивной модификации Vesta SW. Кроме прочего, недавно в концерне отозвали 1278 автомобилей LADA XRay, выпущенных в 2019 и 2020 годах, ввиду дефекта трассировки жгута.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:38

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