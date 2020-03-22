Любовь Успенская опубликовала доказательства лжи Татьяны Плаксиной
Любовь Успенская продемонстрировала фанатам неопровержимые доказательства лжи своей дочери. Для этого певица опубликовала для сравнения два интервью Татьяны Плаксиной с разных телешоу.
Конфликт между Успенской и ее 30-летней дочерью Татьяной Плаксиной продолжает набирать обороты. Девушка продолжает активно общаться с отечественными журналистами и давать интервью об отношениях со своей матерью и отцом. Сама же звезда шансона, уже не раз заявлявшая, что пытается отпустить ситуацию, пока смириться с происходящим не в силах.
Любовь Успенская и ранее давала поклонникам понять, что слова Плаксиной чистой воды вымысел, но теперь решила подкрепить свои заявления доказательной базой. В качестве фактов, подтверждающих ложные заявления дочери, певице привела отрывки из двух интервью для разных телеканалов. В одном из них Татьяна Плаксина утверждает, что отец не участвовал в ее воспитании и не обращал внимание на жалобы дочери на мать. В другом же – заявляет о прекрасных отношениях с Александром Плаксиным, которым из-за ревности всегда пыталась препятствовать Успенская.
Артистка отметила, что сейчас появилось множество «экспертов и знатоков», обсуждающих ее семью, основываясь при этом на том, что в интервью говорит Плаксина. Однако никто из них до сих пор не попытался разобраться, что из этого правда, а что ложь. Именно для них, как сообщила Успенская, она и опубликовала на своей странице в Instagram сравнение двух «откровений» своей дочери для разных телеканалов.
Конфликт между Успенской и ее 30-летней дочерью Татьяной Плаксиной продолжает набирать обороты. Девушка продолжает активно общаться с отечественными журналистами и давать интервью об отношениях со своей матерью и отцом. Сама же звезда шансона, уже не раз заявлявшая, что пытается отпустить ситуацию, пока смириться с происходящим не в силах.
Любовь Успенская и ранее давала поклонникам понять, что слова Плаксиной чистой воды вымысел, но теперь решила подкрепить свои заявления доказательной базой. В качестве фактов, подтверждающих ложные заявления дочери, певице привела отрывки из двух интервью для разных телеканалов. В одном из них Татьяна Плаксина утверждает, что отец не участвовал в ее воспитании и не обращал внимание на жалобы дочери на мать. В другом же – заявляет о прекрасных отношениях с Александром Плаксиным, которым из-за ревности всегда пыталась препятствовать Успенская.
Артистка отметила, что сейчас появилось множество «экспертов и знатоков», обсуждающих ее семью, основываясь при этом на том, что в интервью говорит Плаксина. Однако никто из них до сих пор не попытался разобраться, что из этого правда, а что ложь. Именно для них, как сообщила Успенская, она и опубликовала на своей странице в Instagram сравнение двух «откровений» своей дочери для разных телеканалов.
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 15:55