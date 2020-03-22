Елена Подкаминская поделилась опытом домашних родов

Первая дочь знаменитости Ева также появилась на свет не в больнице, в связи с чем к третьему разу она хорошо подготовилась и учла все нюансы необычных родов. По словам Елены Подкаминской, весь процесс происходил под контролем опытного врача-акушера Елены Левильен. Так как у артистки уже был подобный опыт, она совсем не переживала и ничего не опасалась, оставаясь уверенной в том, что все пройдет хорошо. Как отметила звезда кино, впервые решившись на домашние роды, все происходило по-другому и она действительно боялась последствий нового познания.Подкаминская рассказала, что, лично убедившись в безопасности вышеназванного способа рождения малыша, она больше не сомневалась в том, как на свет появится 3-й ребенок. Актриса решила поделиться своим опытом домашних родов для того, чтобы он принес пользу кому-то из ее поклонниц.