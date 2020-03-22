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Опра Уинфри представила сериал о коронавирусе

Американская телеведущая, актриса и продюсер Опра Уинфри представила сериал, посвящённый коронавирусу. Проект, получивший название Oprah Talks COVID-19, будет выходить на сервисе Apple TV+.
Опра Уинфри представила сериал о коронавирусе

Гостями первого эпизода стали британский актёр Идрис Эльба и его супруга. Знаменитости побеседовали о сложившейся ситуации, после информации о заражении женщины коронавирусом. 16 марта её муж сообщил, что подхватил COVID-19. В целях безопасности в рамках нового проекта Опра Уинфри общается с людьми дистанционно. Новые серии будут появляться раз в неделю на сервисе Apple TV+.

21 марта телеведущая сделала анонс первого эпизода сериала в своём Instagram-аккаунте, опубликовав соответствующее видео. Как отметил Эльба в ролике, в пандемии есть плюс – над решением проблемы люди вынуждены думать все вместе, как и подобает человеческой расе.

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Культура
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 16:22

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