Опра Уинфри представила сериал о коронавирусе
Американская телеведущая, актриса и продюсер Опра Уинфри представила сериал, посвящённый коронавирусу. Проект, получивший название Oprah Talks COVID-19, будет выходить на сервисе Apple TV+.
Гостями первого эпизода стали британский актёр Идрис Эльба и его супруга. Знаменитости побеседовали о сложившейся ситуации, после информации о заражении женщины коронавирусом. 16 марта её муж сообщил, что подхватил COVID-19. В целях безопасности в рамках нового проекта Опра Уинфри общается с людьми дистанционно. Новые серии будут появляться раз в неделю на сервисе Apple TV+.
21 марта телеведущая сделала анонс первого эпизода сериала в своём Instagram-аккаунте, опубликовав соответствующее видео. Как отметил Эльба в ролике, в пандемии есть плюс – над решением проблемы люди вынуждены думать все вместе, как и подобает человеческой расе.
Гостями первого эпизода стали британский актёр Идрис Эльба и его супруга. Знаменитости побеседовали о сложившейся ситуации, после информации о заражении женщины коронавирусом. 16 марта её муж сообщил, что подхватил COVID-19. В целях безопасности в рамках нового проекта Опра Уинфри общается с людьми дистанционно. Новые серии будут появляться раз в неделю на сервисе Apple TV+.
21 марта телеведущая сделала анонс первого эпизода сериала в своём Instagram-аккаунте, опубликовав соответствующее видео. Как отметил Эльба в ролике, в пандемии есть плюс – над решением проблемы люди вынуждены думать все вместе, как и подобает человеческой расе.
Культура
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 16:22