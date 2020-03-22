В Баренцевом море ведутся поиски пропавшего во время погружения дайвера





Известно, что в районе губы Амбарная недалеко от населенного пункта Лиинахамари, входящего в состав Печенгского района Мурманской области, имели место организованные погружения. В процессе указанного мероприятия неизвестным образом пропал 46-летний мужчина, он был задействован в мероприятии. Пока обнаружить гражданина не удалось, однако экстренные службы продолжают его поиски, также инициировано уголовное расследование.Следствие устанавливает все подробности случившегося, другие комментарии по данному поводу не озвучиваются.