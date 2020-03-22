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В Баренцевом море ведутся поиски пропавшего во время погружения дайвера

В Баренцевом море спасатели развернули поиски водолаза, о чьем исчезновении стало известно еще 21 марта. По факту пропажи 46-летнего мужчины открыто соответствующее уголовное делопроизводство.

Известно, что в районе губы Амбарная недалеко от населенного пункта Лиинахамари, входящего в состав Печенгского района Мурманской области, имели место организованные погружения. В процессе указанного мероприятия неизвестным образом пропал 46-летний мужчина, он был задействован в мероприятии. Пока обнаружить гражданина не удалось, однако экстренные службы продолжают его поиски, также инициировано уголовное расследование.

Следствие устанавливает все подробности случившегося, другие комментарии по данному поводу не озвучиваются.

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Происшествия / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:37

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